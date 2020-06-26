Заемщики смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита

26 Июнь 2020 2020-06-26T01:08:14+03:00

Соответствующие изменения в закон о потребительском кредите и об ипотеке вступили в силу с 26 июня

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В России заемщики получили право возврата части стоимости страховки в случае досрочного погашения кредита. Соответствующие изменения в закон о потребительском кредите и об ипотеке вступили в силу с 26 июня 2020 года.

Теперь, при досрочном погашении кредита и отказе от кредитной страховки, уплаченная страховщику премия будет подлежать возврату за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма будет применяться, в том случае, если заемщик самостоятельно заявил кредитной организации о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней с момента полного погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

Кредитору также предстоит в обязательном порядке проинформировать заемщика о возможности своевременного отказа от кредитной страховки. На это у него будет 14 календарных дней ("период охлаждения") со дня выражения заемщиком согласия на оказание этой услуги. Кроме этого, кредитору необходимо сообщить заемщику о максимальном возможном размере его платежа, в том числе с учетом страховой премии.

ИСТОЧНИК KP.RU