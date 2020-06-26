2020-06-26T01:16:16+03:00
Общество

Умер популярный российский блогер Александр Diablo R1

Александр Diablo R1 умер в результате автомобильной аварии
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Российский блогер Александр Diablo R1. Фото: аккаунт diablo__r1 в InstagramРоссийский блогер Александр Diablo R1. Фото: аккаунт diablo__r1 в Instagram
Изменить размер текста:

Российский популярный блогер Александр Diablo R1 умер в результате аварии. Трагедия произошла, когда он ехал на мотоцикле по автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области.

По данным управления ГИБДД региона, ДТП произошло около трех часов часов дня (по мск) 24 июня на 490-м километре трассы. 31-летний мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

- В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда медиков скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Тем временем, друг погибшего, блогер pilot.zx6r написал в посте в "Инстаграме", что Александр направлялся в Волгоград из Тамбова. О манере езды Diablo R1, по его словам, они "разговаривали не раз". также он добавил, что "везению рано или поздно свойственно заканчиваться".

У умершего блогера было около 200 тысяч подписчиков в "Ютуб-канале" и более 116 тысяч в "Инстаграме".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве прогулочный теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
"Кошки разбудили и вперед!": Элла Памфилова призналась, когда успевает поспать
Глава ЦИК: Два раза проголосовать не выйдет. Журналиста Лобкова вычисли бы и без этой шумихи
Умер популярный российский блогер Александр Diablo R1
Заемщики смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита
"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу
Найден эффективный способ борьбы с диабетом
В ВОЗ назвали число заразившихся коронавирусом в мире
В России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданства
Власти Германии готовят ответ на новые санкции США по "Северному потоку- 2"
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
Появился новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Трое детей утонули в округе Солнечногорск
Полиция закрыла расследование в связи с гибелью Сергея Хрущева
Путин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемии