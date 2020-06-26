Умер популярный российский блогер Александр Diablo R1

26 Июнь 2020 2020-06-26T01:16:16+03:00

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Российский популярный блогер Александр Diablo R1 умер в результате аварии. Трагедия произошла, когда он ехал на мотоцикле по автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области.

По данным управления ГИБДД региона, ДТП произошло около трех часов часов дня (по мск) 24 июня на 490-м километре трассы. 31-летний мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

- В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда медиков скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Тем временем, друг погибшего, блогер pilot.zx6r написал в посте в "Инстаграме", что Александр направлялся в Волгоград из Тамбова. О манере езды Diablo R1, по его словам, они "разговаривали не раз". также он добавил, что "везению рано или поздно свойственно заканчиваться".

У умершего блогера было около 200 тысяч подписчиков в "Ютуб-канале" и более 116 тысяч в "Инстаграме".

ИСТОЧНИК KP.RU