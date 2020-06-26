2020-06-26T01:08:53+03:00
Политика

"Кошки разбудили и вперед!": Элла Памфилова призналась, когда успевает поспать

Глава ЦИК рассказала, как ей удается все успевать при напряженном графике
Роман ГОЛОВАНОВ
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Глава ЦИК рассказала, как ей удается все успевать при напряженном графикеГлава ЦИК рассказала, как ей удается все успевать при напряженном графикеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио «КП» рассказала, когда ей удается спать при таком напряженном графике.

- А мне чем сложнее, тем мне… У меня, знаете, кураж, азарт появляется. Я не знаю, это второе дыхание или внутренние силы. Да у меня жизнь вся такая, знаете, на экстриме.

У меня организм такой удивительный, он использует любую возможность. Я могу в самолете, в машине хоть на 15 минут отключиться. У меня вообще очень здоровая нервная система, как у человека, ведущего здоровый образ жизни. Ну, как-то я справляюсь. Извините, мне 66 лет, я как-то справляюсь и чувствую себя прекрасно в этом смысле. Знаете, мои творческие способности в большей степени открываются ночью, поэтому я сама переписываю все интервью, всегда редактирую всё. Ну что, в полтретьего вполне нормально. В 7 часов кошки разбудили – и вперед, - сказала Памфилова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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