"Кошки разбудили и вперед!": Элла Памфилова призналась, когда успевает поспать

26 Июнь 2020 2020-06-26T01:08:53+03:00

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Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио «КП» рассказала, когда ей удается спать при таком напряженном графике.

- А мне чем сложнее, тем мне… У меня, знаете, кураж, азарт появляется. Я не знаю, это второе дыхание или внутренние силы. Да у меня жизнь вся такая, знаете, на экстриме.

У меня организм такой удивительный, он использует любую возможность. Я могу в самолете, в машине хоть на 15 минут отключиться. У меня вообще очень здоровая нервная система, как у человека, ведущего здоровый образ жизни. Ну, как-то я справляюсь. Извините, мне 66 лет, я как-то справляюсь и чувствую себя прекрасно в этом смысле. Знаете, мои творческие способности в большей степени открываются ночью, поэтому я сама переписываю все интервью, всегда редактирую всё. Ну что, в полтретьего вполне нормально. В 7 часов кошки разбудили – и вперед, - сказала Памфилова.

Элла Памфилова: Паспорт на избирательном участке отдавать не нужно. А вот маску придется приспустить, чтобы вас идентифицировали 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU