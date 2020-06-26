В Москве прогулочный теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
В Москве прогулочный теплоход "Лагуна" с выпускниками школы столкнулся с причалом.
Сообщается, что инцидент произошел около девяти часов вечера 25 июня . В момент происшествия на водном судне находились 46 подростков, которые отмечали окончание 9-го класса, и 10 взрослых, среди которых были родители и сопровождающие.
"Лагуна" коснулась причальной стенки набережной в районе Учинского моста в момент разворота, пишут РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.
По словам представителя ведомства, в результате случившегося никто не пострадал, однако следственный орган уже начал проверку по факту происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU