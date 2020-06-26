26 Июнь 2020 2020-06-26T01:25:02+03:00

В Москве прогулочный теплоход с выпускниками столкнулся с причалом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате инцидента никто не пострадал

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В Москве прогулочный теплоход "Лагуна" с выпускниками школы столкнулся с причалом.

Сообщается, что инцидент произошел около девяти часов вечера 25 июня . В момент происшествия на водном судне находились 46 подростков, которые отмечали окончание 9-го класса, и 10 взрослых, среди которых были родители и сопровождающие.

"Лагуна" коснулась причальной стенки набережной в районе Учинского моста в момент разворота, пишут РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

По словам представителя ведомства, в результате случившегося никто не пострадал, однако следственный орган уже начал проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU