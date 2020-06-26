2020-06-26T01:39:37+03:00
Общество

Когда и где в России придет аномальное похолодание, рассказал синоптик

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в какой части страны температура будет в норме
Юлия КЕКОВА
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Новости о погоде в РоссииНовости о погоде в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующей неделе в России ожидается аномальное похолодание. Согласно прогнозу синоптиков, изменения в температурном режиме будут наблюдаться в европейской части страны.

В целом столбик термоментра будет показывать на 2-4 градуса будет ниже нормы практически на всей территории государства. Тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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