Когда и где в России придет аномальное похолодание, рассказал синоптик
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в какой части страны температура будет в норме
Новости о погоде в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующей неделе в России ожидается аномальное похолодание. Согласно прогнозу синоптиков, изменения в температурном режиме будут наблюдаться в европейской части страны.
В целом столбик термоментра будет показывать на 2-4 градуса будет ниже нормы практически на всей территории государства. Тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ИСТОЧНИК KP.RU