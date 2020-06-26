2020-06-26T02:40:43+03:00
Наука

В России создадут роботов для спасения раненых с поля боя

Планируется завершить разработку до 10 ноября 2022 года
Юлия КЕКОВА
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В России создадут роботов для спасения раненых с поля бояВ России создадут роботов для спасения раненых с поля бояФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России создадут многофункциональных медицинских роботов для эвакуации и спасения раненых и пораженных бойцов с поля боя. Разработку, которую заказало Минобороны РФ, планируется завершить до 10 ноября 2022 года. Об этом свидетельствует заявка на проведение соответствующей опытно-конструкторской работы (ОКР) на сайте госзакупок.

- Министерство извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")", - говорится в документе.

Отмечается, что стоимость такого контракта составляет более 249 миллионов рублей.К слову, уже в этом году ведомство намерено выделить порядка 85 миллионов, а в 2021 году - еще 127 миллионов рублей, в 2022 году, соответственно, оставшуюся сумму в 37 982 141 рубль. Итоги конкурса должны быть определены к 5 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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