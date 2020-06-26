Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка
Ночное небо над Тегераном озарила кратковременная, но яркая оранжевая вспышка. Свет появился внезапно и сопровождался громкими и неприятными звуками. Об этом 26 июня сообщает Mehr.
- Точная причина звука и света пока не известна, но это было ясно слышно в университетском городке и прилегающих районах, - рассказал корреспондент издания.
Позже оказалось, что вспышка в восточной части Тегерана была из-за взрыва газа. Последовавший пожар уже локализован пожарными, в результате случившегося никто не погиб, заявил представитель Минобороны государства в эфире местного телеканала IRINN.
По данным издания Nour News, в районе одного из центров ведомства мог взорваться резервуар с газом, но именно к объектам вооруженных сил страны это ЧП, скорее всего, никакого отношения не имело.
Яркая вспышка в небе над Тегераном.
ИСТОЧНИК KP.RU