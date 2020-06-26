2020-06-26T02:56:40+03:00
В мире

Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка

Очевидцы также сообщают о громком и неприятном звуке [видео]
Юлия КЕКОВА
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Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка. Фото: скрин видеоНебо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка. Фото: скрин видео
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Ночное небо над Тегераном озарила кратковременная, но яркая оранжевая вспышка. Свет появился внезапно и сопровождался громкими и неприятными звуками. Об этом 26 июня сообщает Mehr.

- Точная причина звука и света пока не известна, но это было ясно слышно в университетском городке и прилегающих районах, - рассказал корреспондент издания.

Позже оказалось, что вспышка в восточной части Тегерана была из-за взрыва газа. Последовавший пожар уже локализован пожарными, в результате случившегося никто не погиб, заявил представитель Минобороны государства в эфире местного телеканала IRINN.

По данным издания Nour News, в районе одного из центров ведомства мог взорваться резервуар с газом, но именно к объектам вооруженных сил страны это ЧП, скорее всего, никакого отношения не имело.

Яркая вспышка в небе над Тегераном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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