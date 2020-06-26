Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка

26 Июнь 2020 2020-06-26T02:56:40+03:00

Очевидцы также сообщают о громком и неприятном звуке [видео]

Изменить размер текста: A A

Ночное небо над Тегераном озарила кратковременная, но яркая оранжевая вспышка. Свет появился внезапно и сопровождался громкими и неприятными звуками. Об этом 26 июня сообщает Mehr.

- Точная причина звука и света пока не известна, но это было ясно слышно в университетском городке и прилегающих районах, - рассказал корреспондент издания.

Позже оказалось, что вспышка в восточной части Тегерана была из-за взрыва газа. Последовавший пожар уже локализован пожарными, в результате случившегося никто не погиб, заявил представитель Минобороны государства в эфире местного телеканала IRINN.

По данным издания Nour News, в районе одного из центров ведомства мог взорваться резервуар с газом, но именно к объектам вооруженных сил страны это ЧП, скорее всего, никакого отношения не имело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/787150" frameborder="0"></iframe> Яркая вспышка в небе над Тегераном.

ИСТОЧНИК KP.RU