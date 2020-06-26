Трамп придумал новый дизайн американских военных кораблей

26 Июнь 2020 2020-06-26T03:27:33+03:00

Президент США заявил, что раньше они выглядели отвратительно

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Президент США Дональд Трамп заявил, что решить внести свои изменения в дизайн военных кораблей.

- Те корабли, которые мы раньше делали, выглядели просто отвратительно. Нужно сделать их красивее. Необходимо изменить дизайн техники, - сказал глава государства, выступая перед работниками компании Fincantieri Marinette Marine в Висконсине.

Затем американский лидер рассказал о деталях контракта компании на выпуск для ВМС ракетных фрегатов нового поколения FFG(X). По его словам, точное количество кораблей пока неизвестно.

- Возможно, будет построено до 20 кораблей, мы сейчас работаем над этим, - продолжил Трамп. - Сумма контракта составляет порядка 5,5 миллиардов долларов, вы построите один из самых маневренных и быстрых фрегатов. Это позволит создать 1,5 тысячи рабочих мест и еще 15 тысяч рабочих мест в штате в рамках системы снабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU