Порошенко назвал уникальный шанс Киева "вернуть" Крым
Экс-президент Украины рассказал, что нужно для этого предпринять
Порошенко назвал уникальный шанс Киева "вернуть" КрымФото: REUTERS
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У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" в состав страны Крым. Такое мнение в эфире радиостанции "Тризуб" высказал бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
По его мнению, из-за падения стоимости нефти и "глубокого кризиса" в России власти Незалежной имеют возможность укрепить свою международную солидарность и "заставить" Москву "уйти из Крыма". Порошенко уверен, что РФ якобы не в состоянии финансировать полуостров.
ИСТОЧНИК KP.RU