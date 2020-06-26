Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:10:30+03:00

Сдачу тестов на алкоголь и наркотики при получении и обмене удостоверений обязательными ранее планировалось с 1 июля 2020 года

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Министерство здравоохранения РФ отложит процесс введения тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сообщается, что срок вступления в силу пунктов порядка медосвидетельствования автомобилистов и кандидатов на получение водительских удостоверений на передвинут "с 1 июля 2020 года" на "с 1 января 2021 года"

- Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2020 года, - отмечается в документе.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 1 июля текущего года для автомобилистов в России вступит в силу ряд новых правил. В стране введут новые ограничения, изменят порядок медосвидетельствования и правила регистрации тюнингованных машин.

Так, с предстоящего месяца вступят в силу более жесткие правила импорта автомобилей с правым рулем и усложниться их постановка на учет и эксплуатация. Под запрет импорта попала техника категорий M2 и M3: самосвалы, строительные специальные машины, микроавтобусы, грузовики, которые имеют манипуляторы, а также пассажирские автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU