2020-06-26T04:10:30+03:00
Общество

Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии

Сдачу тестов на алкоголь и наркотики при получении и обмене удостоверений обязательными ранее планировалось с 1 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссииМинздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения РФ отложит процесс введения тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сообщается, что срок вступления в силу пунктов порядка медосвидетельствования автомобилистов и кандидатов на получение водительских удостоверений на передвинут "с 1 июля 2020 года" на "с 1 января 2021 года"

- Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2020 года, - отмечается в документе.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 1 июля текущего года для автомобилистов в России вступит в силу ряд новых правил. В стране введут новые ограничения, изменят порядок медосвидетельствования и правила регистрации тюнингованных машин.

Так, с предстоящего месяца вступят в силу более жесткие правила импорта автомобилей с правым рулем и усложниться их постановка на учет и эксплуатация. Под запрет импорта попала техника категорий M2 и M3: самосвалы, строительные специальные машины, микроавтобусы, грузовики, которые имеют манипуляторы, а также пассажирские автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Германии создали петицию с просьбой возобновить продажи LADA
Трамп сравнил свои отношения с Россией и американскими демократами
Disney сменит тематику аттракциона в парках развлечений после обвинений в расизме
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии
Порошенко назвал уникальный шанс Киева "вернуть" Крым
Трамп придумал новый дизайн американских военных кораблей
Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка
В России создадут роботов для спасения раненых с поля боя
Когда и где в России наступит аномальное похолодание, рассказал синоптик
В Москве прогулочный теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
"Кошки разбудили и вперед!": Элла Памфилова призналась, когда успевает поспать
Глава ЦИК: Два раза проголосовать не выйдет. Журналиста Лобкова вычисли бы и без этой шумихи
Умер популярный российский блогер Александр Diablo R1
Заемщики смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита
"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу
Найден эффективный способ борьбы с диабетом
В ВОЗ назвали число заразившихся коронавирусом в мире
В России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданства
Власти Германии готовят ответ на новые санкции США по "Северному потоку- 2"
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
Появился новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Трое детей утонули в округе Солнечногорск
Полиция закрыла расследование в связи с гибелью Сергея Хрущева
Путин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемии