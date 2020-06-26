2020-06-26T04:02:58+03:00
В мире

Disney сменит тематику аттракциона в парках развлечений после обвинений в расизме

Изменения планируется провести в Орландо и в Анахайме
Юлия КЕКОВА
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Disney сменит тематику аттракциона парков развлечений после обвинений в расизмеDisney сменит тематику аттракциона парков развлечений после обвинений в расизмеФото: REUTERS
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Американская компания The Walt Disney Company, которая владеет сетью парков развлечений, намерена изменить тематику аттракционов в связи с обвинениями в расизме.

Сообщается, что изменения коснуться двух парков - Disney World Resort в городе Орландо и Disneyland в Анахайме. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Речь идет о водном аттракционе Splash Mountain, который расположен на территориях для детского отдыха.

До этого момента тематика аттракционов основывалась на фильме 1946 года "Песня юга" (Song of the South) режиссера Уилфреда Джексона. Игровая картина с использованием анимационных героев и ранее подвергалась критике за якобы содержащийся в ней расизм. Однако после массовых протестов в США из-за предвзятого отношения к темнокожим ситуация усугубилась и владельцам Disney пришлось срочно действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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