2020-06-26T04:22:25+03:00
В мире

Трамп сравнил свои отношения с Россией и американскими демократами

Президент США раскрыл, с кем проще вести дела
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп высказался о том, с кем ему проще вести дела - с Россией и КНДР или с "немного сумасшедшими" американскими демократами.

- Один мой друг, очень умный человек спросил меня: "С какой нацией сложнее всего иметь дело - Китай или, быть может, Россия? Или сложнее всего с КНДР? Я тогда ответил : "…демократы в США", - заявил Трамп во время своего выступления на военном судостроительном заводе в штате Висконсин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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