2020-06-26T04:49:14+03:00
В мире

В Германии создали петицию с просьбой возобновить продажи LADA

Отмечается, что этот производитель предлагает широкий спектр нишевых моделей, которые доступны каждому
Юлия КЕКОВА
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В Германии создали петицию с просьбой возобновить продажи LADAВ Германии создали петицию с просьбой возобновить продажи LADAФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Германии опубликовали открытую петицию с просьбой возобновить продажи автомобилей LADA в Евросоюзе. Заявление опубликовано при поддержке официального дистрибьютора в ФРГ - компании Lada Deutschland GmbH.

Сама петиция, которая уже собрала более 1, 2 тысячи подписей людей, размещена на сайте WeAct. Создавшие ее инициаторы подчеркивают, что вернуть "Ладу" на рынок в Германию необходимо. Во-первых - "Lada предлагает широкий спектр нишевых моделей, которые доступны практически каждому", а во-вторых - "уже почти 40 лет имеют эта фирма имеет своих фанатов и постоянный круг покупателей в Германии и странах ЕС".

К слову, в России одна из Lada стала самым продаваемым автомобилем в феврале 2020 года. Машина модели Granta разошлась тиражом более 9,5 тысяч экземпляров. Старт серийного производства авто состоялся еще в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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