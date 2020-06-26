Супермодель с заболеванием кожи удивила поклонников съемкой в белье

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:10:13+03:00

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Канадская 25-летняя супермодель и активистка с заболеванием кожи витилиго (нарушение пигментации) Винни Харлоу в очередной раз удивила поклонников. Она выложила на своей странице в Instagram новую откровенную серию снимков в белье на пляже.

На одной из фотографий, где девушку сфотографировали в комплекте серого белья американского бренда Tommy Hilfiger, она обливает свою грудь в обтягивающем топе водой или газировкой.

Модель расположилась на пляже в панамке и дорогих украшениях. Фото: инстаграм @winnieharlow

На другом снимке Харлоу позирует, сидя на песке, развернутая лицом к камере, в панамке, которая была популярным головным убором еще в 1990-х годах. Наряд модели дополнили необычная сумка-"седло" от французского модного дома Dior и массивные золотые украшения в виде цепей и сережек.

ИСТОЧНИК KP.RU