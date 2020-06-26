2020-06-26T05:10:13+03:00
Общество

Супермодель с заболеванием кожи удивила поклонников съемкой в белье

Новая серия снимков была сделана на пляже
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Винни Харлоу. Фото: инстаграм @winnieharlowВинни Харлоу. Фото: инстаграм @winnieharlow
Изменить размер текста:

Канадская 25-летняя супермодель и активистка с заболеванием кожи витилиго (нарушение пигментации) Винни Харлоу в очередной раз удивила поклонников. Она выложила на своей странице в Instagram новую откровенную серию снимков в белье на пляже.

На одной из фотографий, где девушку сфотографировали в комплекте серого белья американского бренда Tommy Hilfiger, она обливает свою грудь в обтягивающем топе водой или газировкой.

Модель расположилась на пляже в панамке и дорогих украшениях. Фото: инстаграм @winnieharlow

Модель расположилась на пляже в панамке и дорогих украшениях. Фото: инстаграм @winnieharlow

На другом снимке Харлоу позирует, сидя на песке, развернутая лицом к камере, в панамке, которая была популярным головным убором еще в 1990-х годах. Наряд модели дополнили необычная сумка-"седло" от французского модного дома Dior и массивные золотые украшения в виде цепей и сережек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Робот впервые исполнит главную роль в фильме
Ученый развеял главные мифы об опасности малярийных комаров
Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса в России, рассказали врачи
Супермодель с заболеванием кожи удивила поклонников съемкой в белье
В Германии создали петицию с просьбой возобновить продажи LADA
Трамп сравнил свои отношения с Россией и американскими демократами
Disney сменит тематику аттракциона в парках развлечений после обвинений в расизме
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии
Порошенко назвал уникальный шанс Киева "вернуть" Крым
Трамп придумал новый дизайн американских военных кораблей
Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка
В России создадут роботов для спасения раненых с поля боя
Когда и где в России наступит аномальное похолодание, рассказал синоптик
В Москве прогулочный теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
"Кошки разбудили и вперед!": Элла Памфилова призналась, когда успевает поспать
Глава ЦИК: Два раза проголосовать не выйдет. Журналиста Лобкова вычисли бы и без этой шумихи
Умер популярный российский блогер Александр Diablo R1
Заемщики смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита
"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу
Найден эффективный способ борьбы с диабетом
В ВОЗ назвали число заразившихся коронавирусом в мире
В России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданства
Власти Германии готовят ответ на новые санкции США по "Северному потоку- 2"
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
Появился новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Трое детей утонули в округе Солнечногорск
Полиция закрыла расследование в связи с гибелью Сергея Хрущева
Путин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемии