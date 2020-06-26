2020-06-26T06:09:50+03:00
Здоровье

Ученый развеял главные мифы об опасности малярийных комаров

Эксперт раскрыл, так ли опасны для человека эти насекомые
Юлия КЕКОВА
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Ученый развеял главные мифы об опасности малярийных комаровУченый развеял главные мифы об опасности малярийных комаровФото: Валентин ДРУЖИНИН
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Летом активность кровососущих насекомых - явление обычное. Многие люди испытывают панический страх перед насекомыми, в частности. и перед малярийными комарами, страшась заразиться чем-нибудь опасным. Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ Вадим Марьинский развеял главные мифы о комарах.

По его словам, более 90% заболеваний малярией приходится на африканские страны. Это тяжелая инфекционная болезнь, которая сопровождается повышением температуры, головной и суставной болью. Также у зараженного появляются усталость, слабость и озноб, а внутренние органы, например печень и селезенка, могут увеличиваться в своих размерах.

На самом деле разносить эту инфекцию могут именно малярийные комары, пояснил Марьинский в интервью радио Sputnik.

- Малярия вызывается таким одноклеточным паразитом, который и переносят комары рода анофелес. Именно паразитом, а не комаром. Они так и называются: малярийные комары. На территории России они тоже распространены. В течение сезона, как правило, любого человека за пределами города многократно кусают малярийные комары, - рассказал ученый.

Также специалист отметил, что человек самостоятельно не в состоянии отличить малярийного комара от обычного. При этом, обычные комары могут стать переносчиками некоторых заболеваний и тропических инфекций. Например, в южных регионах нашей страны укусы этих насекомых могут привести к тому, что внутри человека селятся черви-дирофилярии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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