2020-06-26T07:06:06+03:00
Общество

Последние новости на утро 26 июня 2020: в России с 1 июля водителей ждут новые правила

Мы собрали последние новости на утро 26 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние новости на утро 26 июня 2020 года: в России с 1 июля для водителей начали действовать новые правила. В стране введут новые ограничения, изменятся правила регистрации тюнингованных машин. Так, с июля вступят в силу более жесткие нормы по импорту автомобилей с правым рулем и усложниться их постановка на учет и эксплуатация. Под запрет импорта попала техника категорий M2 и M3: самосвалы, строительные специальные машины, микроавтобусы, грузовики, которые имеют манипуляторы, а также пассажирские автобусы.

Тем временем, стало известно о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса в России. По данным Минобороны, уже получены данные о здоровье первой и второй группы испытателей после введения сыворотки. Специалисты оценивают состояние здоровья добровольцев как хорошее, они остаются под наблюдением врачей. После введения вакцины у участников эксперимента не возникло каких-либо осложнений или побочных реакций.

В Германии так соскучились по российскому автомобилю LADA, что создали открытую петицию с просьбой возобновить продажи машин в Евросоюзе. Заявление опубликовано при поддержке официального дистрибьютора в ФРГ - компании Lada Deutschland GmbH. Петиция уже собрала более 1,2 тысячи подписей людей.

Американская компания The Walt Disney Company изменит тематику аттракциона Splash Mountain, который расположен в двух парках развлечений - в Disney World Resort в городе Орландо и Disneyland в Анахайме. Причиной этому стали протесты в США, в результате которых и компанию Disney обвинили в расизме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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