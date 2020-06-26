Россияне рассказали, как относятся к отдыху на отечественных курортах
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip узнали у россиян, как они относятся к отдыху на российских курортах и готовы ли отправиться туда в ближайшее время.
В Краснодарском крае уже сняты ограничения по коронавирусу, побережье готово к курортному сезону.
Всего в опросе приняли участие 2,1 тысяча человек. Из них 30 процентов заявили, что готовы в ближайшее время отправиться на отдых в Краснодарский край. Большая половина из них (18%) уверены, что эта поездка сможет заменить отпуск за границей.
При этом только 14,4% из тридцати процентов реально купили билеты и забронировали гостиницы на побережье.
Большинство опрошенных сходятся во мнении, что российские курорты отлично подходят для отдыха с детьми. Такую точку зрения высказали 53% респондентов, сообщает RT.
Кстати, в курортном Сочи уже подсчитали первых отдыхающих. сразу после снятия ограничений на отдых прибыло более 30 тысяч туристов, истосковавшихся по морю и теплу. И хотя на пляжах соблюдаются все правила безопасности, людям напоминают, что нужно держаться друг отт друга подальше, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU
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