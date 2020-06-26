Учёные рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд
Инактивировать SARS-CoV-2 можно ультрафиолетовым излучением
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секундФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно уничтожить коронавирус, доказали исследования Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета.
Учёные с доктором Энтони Гриффитсом во главе экспериментировали с "заражённым" вирусом материалом, пытаясь очистить его разными дозами ультрафиолетового излучения.
Вирус был уничтожен на 99% за 6 секунд при дозировке в 5 мДж/см2, а полностью удалось его устранить с поверхности за 25 секунд.
ИСТОЧНИК KP.RU