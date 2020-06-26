2020-06-26T08:32:11+03:00
Политика

В США палата представителей конгресса приняла законопроект о реформе полиции

Документ назван в честь Джорджа Флойда
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пресс-конференция перед голосованием по Закону о правосудии Джорджа ФлойдаПресс-конференция перед голосованием по Закону о правосудии Джорджа ФлойдаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Палата представителей конгресса США вечером 25 июня приняла проект закона о реформе полиции, сообщает The Washington Post.

Документ подготовили демократы, его назвали "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда" в честь погибшего месяц назад при задержании в Миннеаполисе афроамериканца.

За принятие закона проголосовали 236 конгрессменов, а против - 181 член палаты. Теперь его должны одобрить в Сенате, большинство членов которого являются республиканцами. Затем закон должен подписать президент США Дональд Трамп, но он имеет право наложить вето.

Закон Флойда будет запрещать полицейским применять удушающие приёмы во время задержания и ужесточит наказания за применение необоснованного насилия к задержанному. Также, в соответствии с новым законом, в США создадут базу данных неправомерных действий полиции. Закон ограничит выдачу ордеров на проникновения в дома.

Спикер палаты демократов Нэнси Пелоси уточнила, что закон, направленный против расизма, "в корне изменит культуру полицейской деятельности". Это, по мнению авторов инициативы, спасёт многие жизни.

Отмечается, что некоторые пункты закона разработали давно, но они приобрели актуальность именно на фоне протестов.

Протесты в США начались после того, как 25 мая полицейский Дерек Шовин задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда. Видео этого инцидента попало в сеть, и вызвало беспорядки сначала в Миннесоте, где убийство произошло, но быстро распространились на другие штаты.

В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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