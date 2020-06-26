В США палата представителей конгресса приняла законопроект о реформе полиции
Документ назван в честь Джорджа Флойда
Пресс-конференция перед голосованием по Закону о правосудии Джорджа ФлойдаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Палата представителей конгресса США вечером 25 июня приняла проект закона о реформе полиции, сообщает The Washington Post.
Документ подготовили демократы, его назвали "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда" в честь погибшего месяц назад при задержании в Миннеаполисе афроамериканца.
За принятие закона проголосовали 236 конгрессменов, а против - 181 член палаты.
ИСТОЧНИК KP.RU