2020-06-26T07:45:52+03:00
Политика

В США палата представителей конгресса приняла законопроект о реформе полиции

Документ назван в честь Джорджа Флойда
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пресс-конференция перед голосованием по Закону о правосудии Джорджа ФлойдаПресс-конференция перед голосованием по Закону о правосудии Джорджа ФлойдаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Палата представителей конгресса США вечером 25 июня приняла проект закона о реформе полиции, сообщает The Washington Post.

Документ подготовили демократы, его назвали "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда" в честь погибшего месяц назад при задержании в Миннеаполисе афроамериканца.

За принятие закона проголосовали 236 конгрессменов, а против - 181 член палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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