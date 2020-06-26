«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов страны
«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов страны. В основу легли результаты работы по противодействию наркотикам и данные Росстата, Минздрава, МВД России и Генеральной прокуратуры и других ведомств.
Учитывались следующие показатели: число умерших от отравления наркотиками; численность больных, состоящих на учёте в специализированных учреждениях; число лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения; количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По итогам исследования самым благополучным в этом плане стал Чукотский автономный округ.
Лидеры антинаркотического рейтинга:
Чукотский автономный округ,
Ненецкий автономный округ,
Чеченская Республика,
Архангельская,
Орловская области.
А вот самыми неблагоприятными стали:
Республика Хакасия,
Челябинская область,
Московская область,
Амурская область,
Санкт-Петербург.
- Рейтинг отражает наиболее проблемные регионы, где требуется тщательная антинаркотическая работа. На эти субъекты федеральный центр должен обратить особое внимание, - пояснил RT руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев.
Ранее исследование показало, что россияне экономят на всем, кроме алкоголя. Мы с энтузиазмом пробуем новые напитки, но больше всего уважаем пиво.
ИСТОЧНИК KP.RU