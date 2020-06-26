2020-06-26T07:45:52+03:00
Общество

«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов страны

Самым благополучным стал Чукотский автономный округ
Елена АКИМОВА
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Составлен антинаркотический рейтинг регионов РоссииСоставлен антинаркотический рейтинг регионов РоссииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов страны. В основу легли результаты работы по противодействию наркотикам и данные Росстата, Минздрава, МВД России и Генеральной прокуратуры и других ведомств.

Учитывались следующие показатели: число умерших от отравления наркотиками; численность больных, состоящих на учёте в специализированных учреждениях; число лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения; количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По итогам исследования самым благополучным в этом плане стал Чукотский автономный округ.

Лидеры антинаркотического рейтинга:

Чукотский автономный округ,

Ненецкий автономный округ,

Чеченская Республика,

Архангельская,

Орловская области.

А вот самыми неблагоприятными стали:

Республика Хакасия,

Челябинская область,

Московская область,

Амурская область,

Санкт-Петербург.

- Рейтинг отражает наиболее проблемные регионы, где требуется тщательная антинаркотическая работа. На эти субъекты федеральный центр должен обратить особое внимание, - пояснил RT руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Ранее исследование показало, что россияне экономят на всем, кроме алкоголя. Мы с энтузиазмом пробуем новые напитки, но больше всего уважаем пиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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