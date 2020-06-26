Россияне назвали основные сложности при получении инвалидности

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:00:08+03:00

Данный статус в стране имеют 12 миллионов человек

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Россияне с ограниченными возможностями здоровья назвали основные сложности, которые возникают при получении инвалидности. Опрос провел Всероссийский союз пациентов и на основании ответов составил рейтинг препятствий.

Ответы были получены от двух тысяч пациентов из 80 регионов страны и 137-ми руководителей НКО.

Основные проблемы при получении инвалидности:

Затягивание сроков записи к специалистам на диагностику – 47%,

Разные учреждения, где нужно посетить врачей, сдать анализы – 41%.

Необходимость платить за анализы или консультации – 43%,

Ошибки при оформлении заполнении документации 20,7%.

Только треть граждан призналась, что смогли пройти процедуру без особого труда.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отметил, что несмотря на сложности, ситуация постепенно улучшается. Количество жалоб на проведение данных процедур сокращается.

- Стоит отметить, что в большинстве случаев недовольство пациентов вызывает недостаточная информированность, непонимание ими причин вынесения решений, правовых норм, возможностей и алгоритмов дальнейших действий. Важно и отношение к пациенту, - пояснил NEWS.ru Жулев.

ИСТОЧНИК KP.RU