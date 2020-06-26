2020-06-26T08:00:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболеваний коронавирусом в США может превышать 20 млн

К такому выводу пришли в Центре по контролю и профилактике заболеваний
Ася КУЗНЕЦОВА
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В США заявили, что число случаев коронавируса в стране может превышать 20 млнВ США заявили, что число случаев коронавируса в стране может превышать 20 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США число случаев заражения коронавирусом может составлять более 20 миллионов, заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Штатов Роберт Редфилд.

Специалист сообщил, что при 2,3 миллиона зарегистрированных заболевших реальное их число может быть больше в десять раз.

- По нашим точным подсчётам, на данный момент на каждый зарегистрированный случай приходятся ещё десять случаев, - рассказал Рефилд во время телефонного брифинга, сообщает The Washington Post.

Учёные пришли к такому выводу после исследования наличия антител у населения. Анализ показал, что на каждого официально заболевшего приходится десять человек, уже выработавших иммуноглобулины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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