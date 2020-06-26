2020-06-26T08:34:23+03:00
Общество

Как защитить свои данные от утечек, рассказали эксперты

Для этого нужно соблюдать ряд правил
Елена АКИМОВА
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Эксперты посоветовали как защитить свои персональные данныеЭксперты посоветовали как защитить свои персональные данныеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утечки персональных данных становятся регулярными. Не так давно появились новости, что в руки злоумышленников попали сведения о пользователях из мессенджера Telegram и портала Superjob.ru.

Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи напоминает, что в сегодняшнее время не составляет труда «сопоставить ваше имя с номером телефона и аккаунтом в соцсети не составит труда. Это новая реальность, в которой надо учиться жить».

Большинство утечек данных происходит по вине самих пользователей, их невнимательности и не осторожности. Для того, чтобы защититься себя, нужно тщательно следит за тем, что появляется на личных страницах в соцсетях.

- Копии документов, паспортные данные, билеты, крупные покупки и т.д. Все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Это не страшилка: каждый пост, каждый лайк, пост, слово, комментарий будут зафиксированы, - комментирует «Российской газете» Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.

На основании этих данных легко составить портрет пользователя, его предпочтения, интересы, оценить материальный достаток. Такую статистику собирают сами корпорации.

- Лично я отключаю все возможные сервисы отслеживания местоположения и отправки моих данных куда-либо. Устанавливаю только нужные приложения и запрещают им доступ к контактам, диктофону или камере. В интернет везде стоит заходить через VPN, - советует эксперт.

Прежде чем опубликовать пост в соцсети, нужно тщательно его перечитать и проанализировать с точки зрения законодательства, интересов работодателя и возможности «выдернуть» фразы из контекста.

Особенно внимательно стоит относиться к паролям. Они должны быть длинными, с использованием цифр и символов, букв верхнего и нижнего регистров. Менять коды доступа необходимо раз в два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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