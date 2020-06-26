Велосипеды в России подорожали на 33 процента

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:53:11+03:00

Если в 2015 году двухколесную технику можно было приобрести за 9,1 тысячу рублей, то теперь только за 12,1 тыс.руб

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За последние пять лет цены на велосипеды в России выросли на 33 процента. Если в 2015 году двухколесную технику можно было приобрести за 9,1 тысячу рублей, то теперь только за 12,1 тыс.руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Дороже всего взрослый велосипед обойдется в Магаданской области - 28,8 тыс. рублей. Дешевле всего в Ингушетии – 6,1 тыс.рублей.

Врачи позитивно относятся к велопрогулкам. Медики отмечают, что подобная практика улучшит здоровье и принесет только пользу. Мало кто знает, но при еде организм очищается от шлаков. Человек начинает глубже дышать, объём легких увеличивается и в них поступает больше кислорода. Происходит «выброс» недоокисленных продуктов обмена из клеток организма, их вывод в печень при помощи венозной крови, а после дезактивация.

- При данной нагрузке задействованы межреберные мышцы, а также мышцы ягодиц, спины и рук. За счет этого в дыхании начинают участвовать те отделы органов дыхания, которые при поверхностном дыхании во время ходьбы остаются пассивным, - говорит NEWS.ru сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

У велопрогулок есть еще один неоспоримый плюс: вырабатывается гормоны радости эндорфин и серотонин.

Но не стоит забывать про правила безопасности. С приходом теплого времени проблема наезда велосипедистов на пешеходов стала особенно актуальна.

Один из последних случаев произошел в парке Митино, женщина сбила на велосипеде семилетнего мальчика. Тот катился по велодорожке на самокате и, то и дело останавливаясь, поджидал маму. На выходе из парка его внезапно накрыл двухколесный железный конь. Женщина, которая им управляла, своей вины не признала. И даже не дождавшись скорой, уехала с места происшествия. Ребенка отвезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU