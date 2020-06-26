Япония выступила против российской геологоразведки на Курилах

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:01:14+03:00

В Японии заявили о несогласии с проведением Россией геологоразведки у Курил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море около островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции в Токио.

- 17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора, - сообщил Ёсихидэ Суга.

Отмечается, что Россия заранее сообщила Японии о работах в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, длительностью в три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU