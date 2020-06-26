Каширский маньяк признался в ещё двух преступлениях
Каширский маньяк Андрей Ежов признался на допросе в ещё двух преступлениях. В сентябре и октябре 2019 года он изнасиловал и убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения, сообщается на сайте Следственного комитета.
Следователи также сообщили, что 53-летний сантехник совершил эти два преступления, как и те, о которых уже было известно. Он проникал в окно первого этажа, душил жертву, а затем насиловал.
Всех своих жертв Ежов изнасиловал и убил с 2010 по 2020 год в Каширском и Ступинском округах. Двум его жертвам удалось выжить.
Сайт KP.ru сообщал, что спастись смогли две несовершеннолетние девочки: одну спас услышавший шум отец, а вторая смогла защититься самостоятельно.
В СК также сообщили, что Ежову проведут комплексную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.
Сейчас следователи проверяют его причастность к другим таким же преступлениям.
Также сайт KP.ru сообщал, что каширского маньяка ждёт пожизненный срок заключения. Ежов признал свою вину. Его жертвам было от 10 до 88 лет.
Сантехник из Каширы рассказал, как убивал женщин и прятал тела.
ИСТОЧНИК KP.RU