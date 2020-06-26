В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:44:01+03:00

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Палата представителей конгресса США 26 июня примет решение по вопросу создания нового, 51-го, штата из города Вашингтон.

Сейчас столица Америки имеет статус федерального округа Колумбия, который не состоит ни в каком штате. Это обстоятельство не позволяет жителям Вашингтона избирать своих представителей в федеральный Конгресс.

- Мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии, - заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала Fox News, отметив, что статус города слишком низкий и несправедливый.

Эксперты полагают, что закон будет одобрен палатой представителей, большинство которых демократы, но будет отклонён сенатом, где большинство принадлежит республиканцам.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в США палата представителей конгресса проголосовала за принятие "Закона о справедливой полиции имени Джорджа Флойда".

ИСТОЧНИК KP.RU