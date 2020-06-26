2020-06-26T10:06:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Билл Гейтс рассказал, почему вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной

Основатель Microsoft считает, что иммунитет после заболевания защитит от заражения примерно на год
Ася КУЗНЕЦОВА
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Билл Гейтс назвал фактор неэффективности вакцины от коронавирусаБилл Гейтс назвал фактор неэффективности вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что вакцина от коронавируса может оказаться неэффективным методом остановки распространения COVID-19.

Билл Гейтс отметил, что учёные при создании вакцины опираются на то, что она защитит привитого человека от заражения и остановит распространение вируса к другим людям. При этом, отмечает Гейтс, нет гарантий того, что вакцина будет блокировать передачу инфекции.

Он также сообщил, что выработанный после перенесённого заболевания иммунитет способен защитить от повторного заражения коронавирусом по меньшей степени на год.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Билл Гейтс прокомментировал распространённые теории заговора о его намерении чипировать население Земли. Он выразил свою обеспокоенность подобными настроениями, поскольку люди, поверившие в то, что Билл Гейтс планирует имплантировать в них микрочип с помощью вакцины от коронавируса, откажутся проходить вакцинацию, и остановить распространение вируса станет труднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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