В закон о поддержке предпринимательства в Арктической зоне внесены поправки Госсобрания Якутии

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:11:58+03:00

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23 июня Госдумой РФ принят во втором чтении проект федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Большинство предложений Госсобрания Якутии (Ил Тумэн) были учтены в документе.

Так, из законопроекта исключены нормы: о принудительном изъятии земельных участков у коренных малочисленных народов Севера для госнужд в целях размещения объектов инфраструктуры Арктической зоны; о коллегиальном органе управления Арктической зоной, на который возлагалось рассмотрение и принятие мер, направленных на развитие регионов РФ и муниципальных образований, относящихся к Арктической зоне.

Как рассказал спикер регионального парламента Петр Гоголев, в целях обеспечения общественного контроля за деятельностью резидентов Арктической зоны Ил Тумэном республики Саха (Якутия) было предложено создание Общественного совета при уполномоченном федеральном органе с включением представителей общественных организаций, профессиональных союзов, работодателей, потребителей, научных организаций, экспертных организаций и физлиц. Законопроект в настоящее время содержит статью об Общественном совете Арктической зоны.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства снижен объем капитальных вложений заявителя для приобретения статуса резидента Арктической зоны до 1 млн рублей.

Поддержано предложение якутских парламентариев о включении в состав комиссии по рассмотрению заявок для приобретения статуса резидента Арктической зоны представителей высших исполнительных органов госвласти регионов РФ Арктической зоны.

Учтено предложение Ил Тумэна о льготах в отношении резидентов Арктической зоны по федеральным региональным и местным налогам и возмещении части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.