2020-06-26T10:20:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Антитела к коронавирусу нашли у 20% исследованных москвичей

В третьем этапе исследования участвовали около 90 тысяч человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Антитела к коронавирусу выявили практически у каждого пятого москвичаАнтитела к коронавирусу выявили практически у каждого пятого москвичаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Популяционный иммунитет к коронавирусу продолжает формироваться у жителей Москвы. Так, исследование на наличие антител показало, что коронавирус перенесли уже 20% москвичей, сдавших анализ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

- Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют, - рассказала вице-мэр.

Она также отметила, что третий этап исследования прошёл с 5 по 18 июня, в нём приняли участие порядка 90 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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