В Госдуме не поддержали введение онлайн-обучения на период сезонных болезней

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:31:04+03:00

В Госдуме не поддержали переход на онлайн-образование при сезонный вспышках заболевание Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Милонов заявил, что лучше поработать над укреплением иммунитета

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Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, что в России могут начать применять онлайн-обучение каждый раз, когда будет фиксироваться вспышка сезонных заболеваний. В Госдуме к инициативе отнеслись скептически.

Депутат Виталий Милонов уверен, что подобное решение приведет к снижению качества знаний учащихся. К тому же, стоит лучше работать над укреплением иммунитета школьников и студентов.

- Не очень нам всем понравилась онлайн-учеба. Лучше пусть наши дети начнут регулярно закаляться и есть витамины. Только бы не повторять этот онлайн-кошмар, – заявил депутат ИА «НСН».

На дистанционный формат обучения Россия перешла в апреле, тогда стало понятно, что пандемия коронавируса быстро не завершится. 2019-2020 учебный год школьники и студенты завершали, получая задание в Сети.

ЕГЭ оставили в традиционной форме, но только для тех, кто планирует отправиться в вуз, остальным экзамен "простили".

Тем временем вирусологи не перестают напоминать, что уже осенью в Россию придет вторая волна заболевания. А в некоторых случаях прогнозы оказываются особенно печальными - увеличение числа зараженных коронавирусом могут начать фиксировать уже в конце первой декады июля.

ИСТОЧНИК KP.RU