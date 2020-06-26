В Госдуме не поддержали введение онлайн-обучения на период сезонных болезней
Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, что в России могут начать применять онлайн-обучение каждый раз, когда будет фиксироваться вспышка сезонных заболеваний. В Госдуме к инициативе отнеслись скептически.
Депутат Виталий Милонов уверен, что подобное решение приведет к снижению качества знаний учащихся. К тому же, стоит лучше работать над укреплением иммунитета школьников и студентов.
- Не очень нам всем понравилась онлайн-учеба. Лучше пусть наши дети начнут регулярно закаляться и есть витамины. Только бы не повторять этот онлайн-кошмар, – заявил депутат ИА «НСН».
На дистанционный формат обучения Россия перешла в апреле, тогда стало понятно, что пандемия коронавируса быстро не завершится. 2019-2020 учебный год школьники и студенты завершали, получая задание в Сети.
ЕГЭ оставили в традиционной форме, но только для тех, кто планирует отправиться в вуз, остальным экзамен "простили".
Тем временем вирусологи не перестают напоминать, что уже осенью в Россию придет вторая волна заболевания. А в некоторых случаях прогнозы оказываются особенно печальными - увеличение числа зараженных коронавирусом могут начать фиксировать уже в конце первой декады июля.
ИСТОЧНИК KP.RU