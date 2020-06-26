Впервые с 29 апреля в России меньше 7 тысяч новых заражённых коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировано 6 800 новых заражённых коронавирусом, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Последний раз число новых заболевших составляло меньше семи тысяч только в конце апреля: 19 апреля за сутки тест на коронавирус дал положительный результат у 6 060 человек, затем их число начало снижаться, и к 29 апреля составляло уже 5 841. Однако на следующий день, 30 апреля, было выявлено уже 7 099 новых заражённых, и почти два месяца этот показатель не становился ниже семи тысяч.
Число погибших от вируса за минувшие сутки составило 176 человек. Всего в России во время пандемии коронавируса погибли 8 781 человек.
В стране зафиксировано 620 тысяч случаев заражения. Выздоровели уже 384 тысячи пациентов. За минувшие сутки врачи выписали 8 781 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU