Видео с солдатом, разбившим окно машины ФСО перед парадом Победы, появилось в сети
Солдат-срочник разбил автоматом окно служебной машины Федеральной службы охраны на Красной площади перед началом парада Победы. KP.ru публикует видео произошедшего 24 июня инцидента.
Инцидент произошёл после того, как солдата перевели в резерв, и он не смог участвовать в параде.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что между бойцом и его сослуживцем примерно за полчаса до начала парада произошла ссора. Солдата попросили заменить, но ему это не понравилось, он вышел из себя, стал кричать и пустым ППШ времён войны разбил стекло машины ФСО. После этого нарушителя порядка задержали.
Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне прошёл 24 июня. Эта дата была выбрана, поскольку 24 июня состоялся парад в 1945 году в честь окончания войны.
Срочник разбивает окно машины ФСО на Параде в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU