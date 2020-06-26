Губернатор Самарской области рассказал, зачем нужно идти голосовать за Конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:28:38+03:00

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Глава Самарской области записал видеообращение к жителям региона, чтобы попросить их побывать на участках для голосования и отдать свой голос за обновленную Конституцию России. Он отметил, что это - гражданский долг каждого человека, который считает себя частью великого народа. И напомнил, что главному документу страны - больше 30 лет, за это время изменилось и государство и сами люди.

- Мы прошли путь освобождения от иллюзий и восстановления суверенитета государства. Благодаря консолидации общества вокруг национального лидера Владимира Путина, могучей воле нашего народа к консолидации, а не разрушению, наша страна стала строиться, развиваться, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор рассказал, как много меняется сегодня в Самарской области и напомнил о социальной роли государства и о том, как оно приходит на помощь, когда это нужно.

- Это показали события последнего времени, граждане поняли, что если случится беда, то они не останутся одни. И эти положения о социальных обязательствах государства также предлагается закрепить в главном законе страны, - отметил губернатор. И добавил, что поправки призваны защитить страну и от амбиций безответственных политиков, и от изменений навязываемых извне, от повторения ошибок и беззакония 90-х

- Нам нужна сильная Россия, и мы вместе должны выбрать правильный путь развития нашей страны, - сказал Дмитрий Азаров и попросил всех посетить участки до 1 июля и отдать свой голос.