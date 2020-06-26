Мишустин утвердил новые выплаты семьям с детьми

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:55:15+03:00

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По 10 тысяч рублей единовременно выплатят на каждого ребёнка младше 16 лет

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми младше 16 лет, сообщается на сайте кабмина.

Ранее о единовременной выплате в 10 тысяч рублей распорядился президент России Владимир Путин и объявил о своём решении во время обращения к согражданам 23 июня.

Путин поручил поддержать семьи, которые уже ранее получили по 5 тысяч рублей с апреля по июнь на каждого ребёнка младше трёх лет и 10 тысяч рублей в июне для детей от трёх до 16 лет.

- Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Подавать заявку на выплату повторно не придётся тем родителям, которые уже получили ранее пособия, учреждённые в условиях пандемии коронавируса. Пенсионный фонд перечислит им деньги автоматически.

Родители, которые ещё не подали документы на пособие, смогут сделать это до октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU