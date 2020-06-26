Мишустин утвердил новые выплаты семьям с детьми
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми младше 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
Ранее о единовременной выплате в 10 тысяч рублей распорядился президент России Владимир Путин и объявил о своём решении во время обращения к согражданам 23 июня.
Путин поручил поддержать семьи, которые уже ранее получили по 5 тысяч рублей с апреля по июнь на каждого ребёнка младше трёх лет и 10 тысяч рублей в июне для детей от трёх до 16 лет.
- Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - сказано в сообщении пресс-службы правительства.
Подавать заявку на выплату повторно не придётся тем родителям, которые уже получили ранее пособия, учреждённые в условиях пандемии коронавируса. Пенсионный фонд перечислит им деньги автоматически.
Родители, которые ещё не подали документы на пособие, смогут сделать это до октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU