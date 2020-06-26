Пушков напомнил Порошенко, что в 2014 году Украина навсегда потеряла Крым

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:20:28+03:00

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Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова экс-президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Украины вернуть Крым себе.

Сенатор считает, что все шансы упущены, и Киев потерял полуостров навсегда

- У Украины нет шансов вернуть Крым, Порошенко может даже не рассуждать об "уникальном шансе". Эпидемия и цены на нефть на это никак не повлияют. В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своём составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда, - написал Пушков в своём Twitter.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по мнению Порошенко, из-за падении, стоимости нефти и "глубокого кризиса" в России Украина получила "уникальный шанс" вернуть Крым в своё распоряжение. Порошенко также отметил, что Россия не способна финансировать полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU