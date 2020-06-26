В кинотеатрах рассказали, что покажут после открытия

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:38:59+03:00

А еще ответили, подорожают или нет билеты

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Планируется, что 15 июля в России могут открыться кинотеатры. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.

Во многих крупных организациях уже готовы к открытию. Пока решаются главные вопросы: что показывать после начала работы. В «Синема Парке» рассказали, что сетка картин уже сформирована.

- Будут пропорционально распределены новые фильмы и те, что уже были в прокате. Старые лучшие хиты прошлых лет, - рассказал телеканалу «360» пресс-атташе кинотеатра Эдуард Септемберг.

Ожидается, что после открытия будет настоящий наплыв посетителей. А вот цены на билеты повышать не будут. Новинки и хиты можно посмотреть за те же деньги, что и до пандемии.

В прокате снова появится комедия «Хэппи-Энд». А еще Warner Brоs. убедили наших прокатчиков еще раз запустить фильм «Начало». В сетке присутствует также картина «Эмма», которая выходила в онлайн-кинотеатрах.

Из ожидаемых премьер: «Мулан», премьера которой запланирована на 23 июля. На конец месяца перенесли «Довод», а «Красотку» сдвинули с 30 июля на 13 августа.

- «Довод» может собрать от силы полмиллиарда рублей. Все надежды на «Вратаря галактики» 27-го июля, - заключает аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката Сергей Лавров.

По оценкам эксперта, в июле откроются 35-40% кинотеатров, в августе — еще 50%, а в сентябре — все остальные.

Трейлер фильма "Довод".

ИСТОЧНИК KP.RU