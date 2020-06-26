2020-06-26T12:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики коронавируса

По мнению специалистов, такая процедура облегчает течение болезни
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики COVID-19Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Полоскание горла способствует профилактике коронавируса и в целом облегчает течение болезни. К такому выводу пришли тайваньские ученые. Их материал опубликован в журнале Public Health.

Ученые отмечают, что для полоскания горла можно использовать поваренную соль, физраствор или хотя бы обычную водопроводную воду.

Как показывают исследования, в первые дни после заражения коронавирус наиболее активен в горле - взятые оттуда мазки имеют самую высокую концентрацию вируса. Поэтому полоскание сможет предотвратить болезнь на ранней стадии.

- Уменьшение количества вируса в организме на начальной стадии может положительно повлиять на течение заболевания в целом, - пишут ученые.

Специалисты считают, что полоскание горла является не менее эффективным средством профилактики COVID-19, чем ношение масок и мытье рук. Поэтому его также следует взять на вооружение, но есть важное уточнение - полоскать горло нужно регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на российскую геологоразведку у Курил
Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября
Принц Гарри и Меган Маркл устроились на работу
В Минтрансе сообщили, когда могут возобновиться международные авиаперелёты
Голикова: отдаленные последствия коронавируса для переболевших пока неизвестны
В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова
Кирилл Серебренников не признал свою вину в мошенничестве
Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела MH17 на 2021 год
Суд назвал сумму ущерба по делу "Седьмой студии"
Суд обвинил в халатности фигурантку дела "Седьмой студии" Апфельбаум
Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики коронавируса
В кинотеатрах рассказали, что покажут после открытия
Пушков напомнил Порошенко, что в 2014 году Украина навсегда потеряла Крым
Евросоюз отказался открыть границы для россиян 1 июля
Мишустин утвердил новые выплаты семьям с детьми
Губернатор Самарской области рассказал, зачем нужно идти голосовать за Конституцию
Суд признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве
Суд огласит приговор Кириллу Серебренникову
Политолог: Трамп оставит вопрос о выводе войск из Германии в «подвешенном» состоянии
Видео с солдатом, разбившим окно машины ФСО перед парадом Победы, появилось в сети
Впервые с 29 апреля в России меньше 7 тысяч новых заражённых коронавирусом
В Госдуме не поддержали введение онлайн-обучения на период сезонных болезней
В период изоляции выросла популярность приложений для онлайн-шоппинга
Антитела к коронавирусу нашли у 20% исследованных москвичей
В закон о поддержке предпринимательства в Арктической зоне внесены поправки Госсобрания Якутии
В Томской области годовой план по капремонту выполнен более чем на 40%
Билл Гейтс рассказал, почему вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной
В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата