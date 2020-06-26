2020-06-26T13:09:34+03:00
В мире

Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела MH17 на 2021 год

Перенос запросили адвокаты родственников погибших в авиакатастрофе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Прокуратура Нидерландов предлагает перенести рассмотрение дела МН17Прокуратура Нидерландов предлагает перенести рассмотрение дела МН17Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прокуратура Нидерландов предлагает перенести рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на февраль или март 2021 года. Изначально его планировали начать осенью 2020 года. Об этом сообщил прокурор Вард Фердинандуссе.

Он объяснил, что адвокатам родственников погибших в авиакатастрофе нужно больше времени для подготовки к процессу. Прокурор на основании их письма предложил рассмотреть дело по существу в начале 2021 года.

Напомним, суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Нидерландах раскрыли результаты анализа тел экипажа МН17.

17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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