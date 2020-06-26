2020-06-26T13:46:58+03:00
Общество

В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова

Песков назвал это "поводом для анализа расходования госсредств в учреждениях культуры"
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Кремле не стали давать оценку делу СеребренниковаВ Кремле не стали давать оценку делу СеребренниковаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии", однако отметил, что это дело является поводом для анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.

Напомним, приговор Серебренникову и его коллегам огласят сегодня, 26 июня. Суд уже признал режиссёра виновным в мошенничестве на 129 миллионов рублей. Дело в отношении бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум суд переквалифицировал с "мошенничества" на "халатность".

Ранее Серебренникова и сотрудников "Седьмой студии" обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами и подделке отчётов для Министерства культуры России. Гособвинение запрашивало для Серебренникова шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей, для продюсера "Седьмой студии" Малобродского - пять лет колонии, а для продюсера Итина четыре года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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