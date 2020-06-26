Голикова: отдаленные последствия коронавируса для переболевших пока неизвестны

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:36:55+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова призвала организовать длительное наблюдение за переболевшими коронавирусом. По ее словам, болезнь пока не до конца изучена. Поэтому мы не знаем, какие отдаленные последствия для здоровья могут быть у переболевших, особенно у тех, кто переболел в тяжелой форме.

- Я считаю, что нам необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, - заявила Голикова.

Для этого надо установить периодичность и объемы медобследований, которые будут зависеть от возраста пациента и степени тяжести перенесенного им заболевания.

Голикова отметила, что, в первую очередь, стоит обратить внимание на очевидные риски, с которыми довольно часто сталкиваются и западные, и отечественные врачи.

- Это обострение ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, формирование заболеваний легких, развитие острых заболеваний сердечно-сосудистой системы аутоиммунного характера, миокардии. Вы слышали, безусловно, о синдроме Кавасаки, - заявила вице-премьер.

Напомним, число новых зараженных в России продолжает ежедневно снижаться. 26 июня прирост инфицированных впервые с 29 апреля составил меньше 7 тысяч человек - 6800 новых пациентов. Число погибших от вируса за минувшие сутки составило 176 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU