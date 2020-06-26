2020-06-26T13:59:16+03:00
Общество

В Минтрансе сообщили, когда могут возобновиться международные авиаперелёты

Сообщение России с другими странами зависит от безопасности внутренних рейсов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Международные авиаперелеты могут возобновить в июле, заявили в МинтрансеМеждународные авиаперелеты могут возобновить в июле, заявили в МинтрансеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международные авиаперелёты между Россией и другими странами могут возобновиться уже в июле, сообщили в глава Минтранса Евгений Дитрих. Министр объяснил, что возобновить международное сообщение Россия сможет после того, как убедится в безопасности перелётов внутри страны.

- Авиаперевозки десяти крупнейших авиакомпаний на данный момент упали на 99,4% к уровню прошлого года,- отметил Дитрих.

Напомним, с 27 марта Россия приостановила все регулярные и чартерные рейсы с другими странами из-за распространения коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой предложение открыть авиасообщение сначала со странами СНГ, а затем со странами дальнего зарубежья, отдельно рассматривая эпидемиологическую ситуацию в каждой из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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