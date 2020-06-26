2020-06-26T13:59:16+03:00
Общество

В Минтрансе сообщили, когда могут возобновиться международные авиаперелёты

Сообщение России с другими странами зависит от безопасности внутренних рейсов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Международные авиаперелеты могут возобновить в июле, заявили в МинтрансеМеждународные авиаперелеты могут возобновить в июле, заявили в МинтрансеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Международные авиаперелёты между Россией и другими странами могут возобновиться уже в июле, сообщили в глава Минтранса Евгений Дитрих. Министр объяснил, что возобновить международное сообщение Россия сможет после того, как убедится в безопасности перелётов внутри страны.

- Авиаперевозки десяти крупнейших авиакомпаний на данный момент упали на 99,4% к уровню прошлого года,- отметил Дитрих.

Напомним, с 27 марта Россия приостановила все регулярные и чартерные рейсы с другими странами из-за распространения коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой предложение открыть авиасообщение сначала со странами СНГ, а затем со странами дальнего зарубежья, отдельно рассматривая эпидемиологическую ситуацию в каждой из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на российскую геологоразведку у Курил
Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября
Принц Гарри и Меган Маркл устроились на работу
В Минтрансе сообщили, когда могут возобновиться международные авиаперелёты
Голикова: отдаленные последствия коронавируса для переболевших пока неизвестны
В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова
Кирилл Серебренников не признал свою вину в мошенничестве
Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела MH17 на 2021 год
Суд назвал сумму ущерба по делу "Седьмой студии"
Суд обвинил в халатности фигурантку дела "Седьмой студии" Апфельбаум
Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики коронавируса
В кинотеатрах рассказали, что покажут после открытия
Пушков напомнил Порошенко, что в 2014 году Украина навсегда потеряла Крым
Евросоюз отказался открыть границы для россиян 1 июля
Мишустин утвердил новые выплаты семьям с детьми
Губернатор Самарской области рассказал, зачем нужно идти голосовать за Конституцию
Суд признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве
Суд огласит приговор Кириллу Серебренникову
Политолог: Трамп оставит вопрос о выводе войск из Германии в «подвешенном» состоянии
Видео с солдатом, разбившим окно машины ФСО перед парадом Победы, появилось в сети
Впервые с 29 апреля в России меньше 7 тысяч новых заражённых коронавирусом
В Госдуме не поддержали введение онлайн-обучения на период сезонных болезней
В период изоляции выросла популярность приложений для онлайн-шоппинга
Антитела к коронавирусу нашли у 20% исследованных москвичей
В закон о поддержке предпринимательства в Арктической зоне внесены поправки Госсобрания Якутии
В Томской области годовой план по капремонту выполнен более чем на 40%
Билл Гейтс рассказал, почему вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной
В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата