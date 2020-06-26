Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября
Банк России разрешил банкам до 30 сентября обслуживать россиян по истёкшим паспортам. Однако обслуживание истёкших карт будет обязательным только до 1 июля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
- Введение указанной меры позволило оградить граждан от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно, - сказано в заявлении Центробанка.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в апреле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым паспорта и водительские удостоверения граждан России, срок которых истёк с 1 февраля по 15 июля, останутся действительными до 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU