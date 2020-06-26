Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:13:28+03:00

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Банк России разрешил банкам до 30 сентября обслуживать россиян по истёкшим паспортам. Однако обслуживание истёкших карт будет обязательным только до 1 июля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

- Введение указанной меры позволило оградить граждан от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно, - сказано в заявлении Центробанка.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в апреле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым паспорта и водительские удостоверения граждан России, срок которых истёк с 1 февраля по 15 июля, останутся действительными до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU