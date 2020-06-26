В Кремле прокомментировали реакцию Японии на российскую геологоразведку у Курил
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на протест Японии из-за исследований России в Охотском море близ Курил.
- Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований. - заявил Песков.
Ранее Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море около островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан.
При этом, отмечается, что Москва ранее уведомила Токио о проведении работ в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца.
Напомним, южная часть Курил уже более полувека является камнем преткновения в отношениях России и Японии.В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность России ряда островов, среди которых Итуруп, Кунашир и Шикотан. МИД РФ настаивает на том, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению, так как он оформлен в соответствии с международно-правовыми нормами.
Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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